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В Каменском районе Ростовской области 11 января сбили два беспилотника

В Каменском районе Ростовской области 11 января сбили два беспилотника
В Ростовской области ночью 11 января были сбиты два беспилотника. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Василий Голубев.

Два беспилотника самолетного типа были сбиты над территорией Каменского района. В результате падения обломков пострадавших нет. Какие повреждения получили строения и здания, пока не известно. Специалисты уточняют последствия падения БПЛА на земле.

Информацию о падении беспилотников в Ростовской области также подтвердили в Минобороны РФ.
Фото: Ростов ру.
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