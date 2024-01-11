В Каменском районе Ростовской области 11 января сбили два беспилотника

Фото: Ростов ру.

В Ростовской области ночью 11 января были сбиты два беспилотника. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Василий Голубев.Два беспилотника самолетного типа были сбиты над территорией Каменского района. В результате падения обломков пострадавших нет. Какие повреждения получили строения и здания, пока не известно. Специалисты уточняют последствия падения БПЛА на земле.Информацию о падении беспилотников в Ростовской области также подтвердили в Минобороны РФ.