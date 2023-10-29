Обломки сбитого беспилотника повредили шесть домов и авто

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Обломки сбитого в Ростове-на-Дону беспилотника повредили кровли шести домов и одно авто. Об этом заявил глава городской администрации Алексей Логвиненко.По словам мэра, фрагменты БПЛА упали на 18 домов. Повреждения получили шесть из них и машина. Сейчас власти делают все, чтобы помочь ростовчанам, чьему имуществу был причинен ущерб.Напомним, ПВО сбила воздушную цель утром 29 октября. Взрыв был настолько мощным, что его слышали жители Батайска и Аксая.