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На трассе Волгоград — Сальск в ДТП с грузовиком пострадал водитель легковушки

На трассе Волгоград — Сальск в ДТП с грузовиком пострадал водитель легковушки
Под хутором Васильевский Котельниковского района грузовик столкнулся с «Тойотой Королла». Авария случилась 21 апреля около 13:30.

По предварительным данным, 59-летний мужчина ехал по трассе Волгоград — Сальск. В какой. Водитель не справился с управлением. Машина вылетела на встречную полосу. В этот момент случилось столкновение с грузовиком марки «Мерседес», стоящим на обочине. От удара капот машины смяло.

По словам ГУ МВД по Волгоградской области, водителя легкового автомобиля в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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