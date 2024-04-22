На трассе Волгоград — Сальск в ДТП с грузовиком пострадал водитель легковушки

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Под хутором Васильевский Котельниковского района грузовик столкнулся с «Тойотой Королла». Авария случилась 21 апреля около 13:30.По предварительным данным, 59-летний мужчина ехал по трассе Волгоград — Сальск. В какой. Водитель не справился с управлением. Машина вылетела на встречную полосу. В этот момент случилось столкновение с грузовиком марки «Мерседес», стоящим на обочине. От удара капот машины смяло.По словам ГУ МВД по Волгоградской области, водителя легкового автомобиля в тяжелом состоянии доставили в больницу.