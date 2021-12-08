В Ростовской области водитель иномарки попал в больницу после ДТП с грузовиком

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В Ростовской области 33-летний мужчина на иномарке вылетел на «встречку» и врезался в грузовик. Авария произошла 9 декабря на трассе Новочеркасск – Каменоломни.По предварительной информации, водитель ехал на «Хендай Акценте» со стороны Каменоломней. В пути он вылетел на «встречку», где врезался в грузовик марки «КамАЗ-54115», который ехал в сторону Новочеркасска. В результате удара иномарку сильно смяло.- Водитель легковушки получил различные травмы, - сообщили в отделе ГИБДД по Новочеркасску. - Пострадавший госпитализирован.