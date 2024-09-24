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Несовершеннолетний получил условный срок за мошенничество на маркетплейсе

Несовершеннолетний получил условный срок за мошенничество на маркетплейсе
В Новочеркасске несовершеннолетний признан виновным в мошенничестве. Об этом 24 сентября сообщили СУ СК по Ростовской области.

В марте 2024 года юноша устроился на работу в пункт выдачи заказов. Будучи молодым и предприимчивым, он решил воспользоваться своим положением, чтобы заработать больше. Для этого он заказал в свой пункт выдачи технику на сумму 700 тысяч рублей.

Когда товар прибыл, подросток подменил содержимое коробок. Он забрал технику, а на ее место положил другие ненужные вещи. После этого он вернул товар обратно, а похищенными вещами распорядился по своему усмотрению.

Вероятно, действия юноши зафиксировали камерами видеонаблюдения. Полицейские быстро обнаружили мошенника, и ему пришлось признать свою вину.

- Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, - сообщили в ведомстве.
Фото: ростов.ру
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