Несовершеннолетний получил условный срок за мошенничество на маркетплейсе

Фото: ростов.ру

В Новочеркасске несовершеннолетний признан виновным в мошенничестве. Об этом 24 сентября сообщили СУ СК по Ростовской области.В марте 2024 года юноша устроился на работу в пункт выдачи заказов. Будучи молодым и предприимчивым, он решил воспользоваться своим положением, чтобы заработать больше. Для этого он заказал в свой пункт выдачи технику на сумму 700 тысяч рублей.Когда товар прибыл, подросток подменил содержимое коробок. Он забрал технику, а на ее место положил другие ненужные вещи. После этого он вернул товар обратно, а похищенными вещами распорядился по своему усмотрению.Вероятно, действия юноши зафиксировали камерами видеонаблюдения. Полицейские быстро обнаружили мошенника, и ему пришлось признать свою вину.- Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, - сообщили в ведомстве.