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В Ростове улицу Евдокимова топит месяц из-за коммунальной аварии

В Ростове улицу Евдокимова топит месяц из-за коммунальной аварии
В Ростове-на-Дону улицу Евдокимова уже месяц топит из-за прорыва. Об этом местные жители сообщили 24 сентября на сайте Благоустройства.

Как рассказали горожане, прорыв произошел на улице Евдокимова, 102б. На снимках видно, что прямо посреди проезжей части образовалась глубокая яма. Каждый день ростовчане рискуют попасть в ловушку, не заметив пробоину над водой.

- 19 сентября 2024 года на место прорыва приезжали сотрудники водоканала, посидели на лавочке, поспали в машине, ничего не сделали и уехали. Это просто безобразие! - сказано в жалобе.

Люди просят как можно скорее устранить утечку. Каждый день им приходится обходить улицу, чтобы попасть на другую сторону.
Фото: Благоустройство
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