В Таганроге не слышали сирены во время падения беспилотника в промзоне

Фото: Соцсети.

Жители Таганрога недовольны отсутствием тревожной сирены во время падения беспилотника на склад лесоматериалов. Инцидент произошел 24 сентября около 13:00 на Николаевском шоссе.Беспилотник упал на территории промзоны, рядом с «Кровельным центром» — рынком, где расположены павильоны и торговые точки, предлагающие строительные материалы. Падение дрона спровоцировало пожар, но, к счастью, никто не пострадал.Местные жители активно обсуждают произошедшее в социальных сетях. Многие задаются вопросами: «Почему не сработала система оповещения?» и «Как могло случиться так, что в таком многолюдном месте не прозвучал сигнал тревоги?». Эти обсуждения поднимают важную проблему готовности к чрезвычайным ситуациям и безопасности на такой загруженной транспортной артерии, как Николаевское шоссе.Жители отмечают, что это место – не просто промзона, а зона с высокой активностью, где постоянно находятся люди. Трудно представить последствия, если бы дрон упал на людей.