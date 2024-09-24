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В Таганроге не слышали сирены во время падения беспилотника в промзоне

В Таганроге не слышали сирены во время падения беспилотника в промзоне
Жители Таганрога недовольны отсутствием тревожной сирены во время падения беспилотника на склад лесоматериалов. Инцидент произошел 24 сентября около 13:00 на Николаевском шоссе.

Беспилотник упал на территории промзоны, рядом с «Кровельным центром» — рынком, где расположены павильоны и торговые точки, предлагающие строительные материалы. Падение дрона спровоцировало пожар, но, к счастью, никто не пострадал.

Местные жители активно обсуждают произошедшее в социальных сетях. Многие задаются вопросами: «Почему не сработала система оповещения?» и «Как могло случиться так, что в таком многолюдном месте не прозвучал сигнал тревоги?». Эти обсуждения поднимают важную проблему готовности к чрезвычайным ситуациям и безопасности на такой загруженной транспортной артерии, как Николаевское шоссе.

Жители отмечают, что это место – не просто промзона, а зона с высокой активностью, где постоянно находятся люди. Трудно представить последствия, если бы дрон упал на людей.
Фото: Соцсети.
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