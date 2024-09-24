Рабочего насмерть раздавила плита во время строительных работ в Шахтах

Фото: Администрация города Шахты

В Шахтах во время ремонтных работ плита придавила рабочего. Трагедия случилась 24 сентября.По словам очевидцев, на улице Советской в здании молодежного театра идет ремонт. Строитель, не подозревая об опасности, выполнял свою работу, как вдруг на него упала бетонная плита. В результате 56-летний мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте.Согласно договору, ремонт здания нужно закончить в сжатые сроки. Однако работы все равно проходят согласно графику. Вероятно, кто-то из строителей мог нарушить правила безопасности.