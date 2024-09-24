Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Рабочего насмерть раздавила плита во время строительных работ в Шахтах

Рабочего насмерть раздавила плита во время строительных работ в Шахтах
В Шахтах во время ремонтных работ плита придавила рабочего. Трагедия случилась 24 сентября.

По словам очевидцев, на улице Советской в здании молодежного театра идет ремонт. Строитель, не подозревая об опасности, выполнял свою работу, как вдруг на него упала бетонная плита. В результате 56-летний мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте.

Согласно договору, ремонт здания нужно закончить в сжатые сроки. Однако работы все равно проходят согласно графику. Вероятно, кто-то из строителей мог нарушить правила безопасности.
Фото: Администрация города Шахты
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.