Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове-на-Дону на городской набережной в реке выловили труп

.В Ростове-на-Дону на городской набережной в реке выловили труп
Вечером 24 сентября на улице Береговой в Ростове-на-Дону из реки выловили раздувшееся тело. Происшествие собрало толпу прохожих.

Случайные очевидцы, собравшиеся на городской набережной у причала №19, увидели в воде плывущее тело. Сперва в утопленнике трудно было распознать человека, поскольку тело очень раздулось и было обезображено. Но по силуэту ног и обуви стало ясно, что это человеческое тело.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, тело находилось в воде несколько недель. Пол утопленника пока не установлен.

Все детали происшествия уточняются.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.