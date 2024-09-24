.В Ростове-на-Дону на городской набережной в реке выловили труп

Фото: Дондей

Вечером 24 сентября на улице Береговой в Ростове-на-Дону из реки выловили раздувшееся тело. Происшествие собрало толпу прохожих.Случайные очевидцы, собравшиеся на городской набережной у причала №19, увидели в воде плывущее тело. Сперва в утопленнике трудно было распознать человека, поскольку тело очень раздулось и было обезображено. Но по силуэту ног и обуви стало ясно, что это человеческое тело.На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, тело находилось в воде несколько недель. Пол утопленника пока не установлен.Все детали происшествия уточняются.