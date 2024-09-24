В Таганроге произошёл крупный пожар в «Кровельном центре» после падения БПЛА

Фото: соцсети

В Таганроге на Николаевском шоссе, 34/7 произошёл пожар в «Кровельном центре». Происшествие случилось 24 сентября.Около 13:30 на одном из складов центра вспыхнул огонь. Черный столб дыма распространился на несколько километров. Очевидцы вызвали спасателей.По словам главы региона Василия Голубева, пожар начался после падения беспилотника. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.На место происшествия выехали спасатели. Однако пока от регионального МЧС не поступало официальных комментариев по поводу случившегося.Стоит отметить, что «Кровельный центр» специализируется на продаже кровельных материалов, электроинструментов, проведении кровельных работ, а также продаже сухих строительных смесей и кирпича. Это место является одной из самых популярных торговых точек для местных жителей.