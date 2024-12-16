Напавший на девушек в Ростове мужчина пытался зарезать школьника

фото: дондей

Неадекватный мужчина, который напал на двух девушек в Ростове, пытался зарезать школьника. Об этом сообщают в социальных сетях очевидцы.Мужчина приметил его еще на улице, а после зашел вместе с ним в подъезд. Пока юноша поднимался по лестнице, злоумышленник напал на него сзади.По данным очевидцев злоумышленник нанес школьнику не менее пяти ударов. Юношу госпитализировали о его состоянии пока ничего неизвестно.В МВД России сообщили, что подозреваемый в нападении задержали.