Шесть БПЛА над Азовским морем и два над Ростовской областью сбили днем 13 января

Фото: Ростов ру.

Минобороны РФ сообщило о сбитии двух беспилотников над Ростовской областью и шести над Азовским морем. В период с 13:00 до 18:00 ПВО уничтожили 40 украинских дронов, из которых:▫️ 22 сбиты над Крымом, ▫️ 7 – над Белгородской областью, ▫️ 6 – над Азовским морем, ▫️ 2 – над Волгоградской областью, ▫️ 2 – над Ростовской областью, ▫️ 1 – над Брянской областью.В ночь на 13 января Таганрог подвергся атаке беспилотников, повредив жилые дома, промышленный объект и машины.