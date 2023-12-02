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В небе над Азовским морем сбили два беспилотника

В небе над Азовским морем сбили два беспилотника
В небе над Азовским морем сбили два снаряда. Об этом сообщили в Минобороны России 2 декабря. По информации ведомства, на территорию РФ направили две зенитные ракеты С-200, переоборудованные для поражения наземных целей.

Беспилотники засекли около 18:00. В этот же момент сработала система противовоздушной обороны. Снаряды попали в обе цели, уничтожив их в воздухе над акваторией.

Жители Ростовской области при этом не сообщали в соцсетях о звуках взрыва. Вероятно, место столкновения снарядов было далеко от населенных пунктов.
Фото для иллюстрации: DonDay.ru.
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