В небе над Азовским морем сбили два беспилотника

Фото для иллюстрации: DonDay.ru.

В небе над Азовским морем сбили два снаряда. Об этом сообщили в Минобороны России 2 декабря. По информации ведомства, на территорию РФ направили две зенитные ракеты С-200, переоборудованные для поражения наземных целей.Беспилотники засекли около 18:00. В этот же момент сработала система противовоздушной обороны. Снаряды попали в обе цели, уничтожив их в воздухе над акваторией.Жители Ростовской области при этом не сообщали в соцсетях о звуках взрыва. Вероятно, место столкновения снарядов было далеко от населенных пунктов.