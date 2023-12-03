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Власти Ростовской области прокомментировали информацию о работе ПВО

Власти Ростовской области прокомментировали информацию о работе ПВО
Власти Ростовской области прокомментировали сообщения о сбитых снарядах над Азовским морем. По информации правительства региона, на Дону система противовоздушной обороны не была задействована.
Напомним, вечером 2 декабря Министерство обороны РФ опубликовало информацию о сработавшем ПВО. Около 18:00 российские снаряды достигли цели, уничтожив в воздухе два беспилотника. Взрывы раздались в небе над Азовским морем.

Жители Краснодарского края в этот же вечер опубликовали кадры столкновения ракет. Вероятно, ПВО сработала в соседнем регионе.
Фото для иллюстрации: DonDay.ru.
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