Власти Ростовской области прокомментировали информацию о работе ПВО
Власти Ростовской области прокомментировали сообщения о сбитых снарядах над Азовским морем. По информации правительства региона, на Дону система противовоздушной обороны не была задействована.
Напомним, вечером 2 декабря Министерство обороны РФ опубликовало информацию о сработавшем ПВО. Около 18:00 российские снаряды достигли цели, уничтожив в воздухе два беспилотника. Взрывы раздались в небе над Азовским морем.
Жители Краснодарского края в этот же вечер опубликовали кадры столкновения ракет. Вероятно, ПВО сработала в соседнем регионе.