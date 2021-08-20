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На ж/д вокзале в Ростове иностранный студент с камнем напал на мужчину

На ж/д вокзале в Ростове иностранный студент с камнем напал на мужчину

На ж/д вокзале в Ростове задержали иностранного студента по подозрению в разбое. Об этом сообщили в УТ МВД России по СКФО.

Инцидент произошел 23 августа. По предварительным данным, 28-летний иностранец ударил мужчину камнем по голове. Обездвижив прохожего, он попытался отобрать у него портфель, в котором находились деньги в сумме более 160 тысяч рублей. Был ли это его знакомый или случайный прохожий, пока не известно. Вероятно, они ехали вместе в поезде, и молодой человек узнал о крупной сумме в портфеле попутчика. Жажда легкой наживы сделала свое дело.

Сотрудники транспортной полиции вовремя подоспели на помощь и смогли задержать злоумышленника. Позже выяснилось, что 28-летний иностранец приехал в город учиться в вузе. Однако, как оказалось, преступная деятельность его привлекала сильнее.

Сейчас парень задержан по подозрению в разбое. Если вину подозреваемого получится доказать, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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