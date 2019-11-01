На Дону вооруженный вор-рецидивист напал на почтовое отделение



В Ростовской области по подозрению в разбое задержали 32-летнего мужчину. Его арестовали 1 ноября в Сальске.



По предварительным данным, мужчина в маске и с ножом напал на здание почтового отделения. Он потребовал отдать ему наличность. Испуганная работница УФПС отдала ему 38 тысяч рублей, а когда злоумышленник скрылся, позвонила в полицию.



Когда предполагаемого злоумышленника задержали, оказалось, что по такой же схеме он обчистил еще один дом, только на 15 тысяч.



- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - прокомментировали в донском главке. - Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.



Если вину подозреваемого докажут, ему грозит от 5 лет тюрьмы.