Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На Дону вооруженный вор-рецидивист напал на почтовое отделение

На Дону вооруженный вор-рецидивист напал на почтовое отделение
В Ростовской области по подозрению в разбое задержали 32-летнего мужчину. Его арестовали 1 ноября в Сальске.

По предварительным данным, мужчина в маске и с ножом напал на здание почтового отделения. Он потребовал отдать ему наличность. Испуганная работница УФПС отдала ему 38 тысяч рублей, а когда злоумышленник скрылся, позвонила в полицию.

Когда предполагаемого злоумышленника задержали, оказалось, что по такой же схеме он обчистил еще один дом, только на 15 тысяч.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - прокомментировали в донском главке. - Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Если вину подозреваемого докажут, ему грозит от 5 лет тюрьмы.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.