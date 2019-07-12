Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове на стоянке сгорели два микроавтобуса

В Ростове на стоянке сгорели два микроавтобуса
На территории платной стоянки, расположенной на улице Малиновского в Ростове, сгорели два микроавтобуса. ЧП произошло 16 июля около 10 часов.

По информации ГУ МЧС Ростовской области, вспыхнули автобусы малой вместимости «Хендай» и «ГАЗель». Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров.
- В результате происшествия никто не пострадал, – сообщили в спасательном ведомстве.

К тушению привлекались восемь спасателей и две единицы техники. Причина возгорания устанавливается.

В Ростове на стоянке сгорели два микроавтобуса

Напомним, что накануне, 15 июля, возгорание пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту № 65, произошло недалеко от ТЦ «Горизонт».

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.