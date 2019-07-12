В Ростове на стоянке сгорели два микроавтобуса
На территории платной стоянки, расположенной на улице Малиновского в Ростове, сгорели два микроавтобуса. ЧП произошло 16 июля около 10 часов.
По информации ГУ МЧС Ростовской области, вспыхнули автобусы малой вместимости «Хендай» и «ГАЗель». Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров.
- В результате происшествия никто не пострадал, – сообщили в спасательном ведомстве.
К тушению привлекались восемь спасателей и две единицы техники. Причина возгорания устанавливается.
Напомним, что накануне, 15 июля, возгорание пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту № 65, произошло недалеко от ТЦ «Горизонт».