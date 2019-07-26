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На трассе Волгоград - Сальск перевернулась иномарка: пострадал водитель

На трассе Волгоград - Сальск перевернулась иномарка: пострадал водитель
На автодороге Волгоград - Сальск в ДТП пострадал водитель иномарки. Авария случилась ранним утром 26 июля на 150-м километре трассы.

По предварительной информации, 53-летний мужчина на автомобиле «Сааб-9000» не справился с управлением, выехал на обочину и перевернулся.

- В результате происшествия автомобилист с травмой головы и переломами конечностей доставлен в больницу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

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