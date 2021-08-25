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На трассе Волгоград - Сальск двое на мотоцикле пострадали в аварии

На трассе Волгоград - Сальск двое на мотоцикле пострадали в аварии
На трассе Волгоград - Сальск мотоциклист и его пассажирка пострадали в ДТП. Авария произошла около полуночи 26 августа в Котельниковском районе.

По предварительной информации, 29-летний парень сел за руль мотоцикла «Кавасаки Вулкан». Вместе с 25-летней девушкой он двигался со стороны Волгограда к Сальску. В какой-то момент байкер не справился с управлением и выехал на обочину. Двухколесный транспорт перевернулся, а парень с девушкой упали на асфальт. Их с травмами госпитализировали.

Как стало известно позже, байкер был лишен водительских прав.

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