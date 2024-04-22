На трассе в Ростовской области водителя «Тойоты» зажало в салоне после ДТП

Фото:ДПЧС Ростовской области.

На трассе «Котельниково-Песчанокопское» водитель «Тойоты» спровоцировал ДТП. Авария произошла 21 апреля около 21:45.По предварительным данным, мужчина за рулем «Тойоты» двигался на 180-м километре автодороги. В какой-то момент водитель потерял управление и вылетел в кювет. В результате опасного маневра транспорт протаранил полицейскую машину. От сильного удара автомобиль буквально превратился в груду металлолома, водителя «Тойоты» зажало в салоне.В ДПЧС по Ростовской области сообщили, что спасатели с помощью гидравлического спасательного инструмента деблокировали пострадавшего. Ему оказали первую помощь и передали медикам.