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На трассе в Ростовской области водителя «Тойоты» зажало в салоне после ДТП

На трассе в Ростовской области водителя «Тойоты» зажало в салоне после ДТП
На трассе «Котельниково-Песчанокопское» водитель «Тойоты» спровоцировал ДТП. Авария произошла 21 апреля около 21:45.

По предварительным данным, мужчина за рулем «Тойоты» двигался на 180-м километре автодороги. В какой-то момент водитель потерял управление и вылетел в кювет. В результате опасного маневра транспорт протаранил полицейскую машину. От сильного удара автомобиль буквально превратился в груду металлолома, водителя «Тойоты» зажало в салоне.

В ДПЧС по Ростовской области сообщили, что спасатели с помощью гидравлического спасательного инструмента деблокировали пострадавшего. Ему оказали первую помощь и передали медикам.
Фото:ДПЧС Ростовской области.
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