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На трассе в Ростовской области в ДТП пострадали две пенсионерки

На трассе в Ростовской области в ДТП пострадали две пенсионерки

На трассе в Ростовской области две пенсионерки пострадали в аварии. ДТП случилось на подъезде к аэропорту «Южный» 17 апреля около 10:30.

По информации УГИБДД по Ростовской области, 61-летняя женщина за рулем машины «Дэу Ланос» нарушила правила расположения транспорта на проезжей части. Она съехала с дороги в районе 2-го километра и на скорости врезалась в иномарку «Фольксваген Джетта», стоящую на обочине.

От сильного удара оба автомобиля получили механические повреждения. Кроме того, в результате аварии пострадали водитель и 60-летняя пассажирка «Дэу».

Причины дорожно-транспортного происшествия станут известны позже.

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