На трассе в Ростовской области в ДТП пострадали две пенсионерки

На трассе в Ростовской области две пенсионерки пострадали в аварии. ДТП случилось на подъезде к аэропорту «Южный» 17 апреля около 10:30.По информации УГИБДД по Ростовской области, 61-летняя женщина за рулем машины «Дэу Ланос» нарушила правила расположения транспорта на проезжей части. Она съехала с дороги в районе 2-го километра и на скорости врезалась в иномарку «Фольксваген Джетта», стоящую на обочине.От сильного удара оба автомобиля получили механические повреждения. Кроме того, в результате аварии пострадали водитель и 60-летняя пассажирка «Дэу».Причины дорожно-транспортного происшествия станут известны позже.