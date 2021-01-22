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На трассе в Ростовской области двое детей пострадали в массовой аварии

На трассе в Ростовской области двое детей пострадали в массовой аварии
В Ростовской области пять человек пострадали в ДТП, из которых двое - дети. Происшествие случилось вечером 24 января на трассе Новочеркасск - Багаевская.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, водитель за рулем «ВАЗ-2112» в районе 15-го километра пошел на обгон попутного автомобиля. В этот момент по «встречке» двигалась «Тойота». Отечественную машину занесло и выбросило прямо на иномарку, а затем - на «Шевроле Ланос».

Автомобили получили серьезные повреждения. Пострадали пассажиры ВАЗа - мама с двумя детьми 2 и 3 лет, а также две женщины из «Тойоты». Прибывшие медики доставили их в местную БСМП.

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