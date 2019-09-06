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На трассе в Ростовской области после ДТП перевернулась иномарка: пострадали водитель и 17-летняя пассажирка

На трассе в Ростовской области после ДТП перевернулась иномарка: пострадали водитель и 17-летняя пассажирка
В Ростовской области в аварии пострадали водитель и 17-летняя пассажирка. Второй участник ДТП с места происшествия скрылся.
Дорожное происшествие случилось около половины второго дня 7 сентября на трассе Новочеркасск – Каменоломни, сообщает DonDay Новочеркасск.

По предварительным данным, водитель «Тойоты Королла» двигался в направлении города Шахты. Не доезжая посёлка Каменоломни, он сделал остановку. В этот момент сзади в иномарку на скорости врезалась «Волга». Удар был такой силы, что «Тойоту» отбросило на отбойник, после чего она перевернулась. Водитель «Волги» тем временем, даже не остановившись, уехал с места аварии. Пассажиры и водитель иномарки запомнили только, что «Волга» была серого цвета.

В результате ДТП пострадали водитель «Тойоты» и его 17-летняя дочь. У них незначительные травмы. Прибывшие медики оказали им помощь на месте.

В салоне автомобиля также находился пожилой мужчина. От госпитализации он отказался.

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