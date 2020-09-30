На трассе в Ростовской области в ДТП пострадал водитель грузовика
В Ростовской области в аварии пострадал 46-летний мужчина. Происшествие случилось 2 октября на 1 013-м километре трассы М-4 «Дон».
Около 8 часов 35-летний водитель «девятки» нарушил безопасную дистанцию и врезался в двигавшуюся навстречу «ГАЗель». Машины перевернуло на обочину: «девятка» повалилась на бок, кузов грузовика превратился в груду металла.
- В результате ДТП водитель «ГАЗели» получил травмы, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Пострадавшего доставили в больницу.