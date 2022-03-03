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На трассе в Ростовской области семилетняя девочка пострадала в ДТП

На трассе в Ростовской области семилетняя девочка пострадала в ДТП
На трассе в Ростовской области семилетняя девочка получила травмы в ДТП с двумя иномарками. Авария произошла днем 4 марта в районе транспортной развязки южной горловины в Октябрьском районе.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, 41-летний водитель «Рено Сандеро» проезжал поселок Каменоломни. В этот момент он врезался в «Вольво» под управлением 49-летнего мужчины. От удара обе машины разлетелись в разные стороны, «Рено» отбросило с проезжей части.

– В результате аварии семилетнюю пассажирку «Рено» с травмами доставили в больницу, – уточнили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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