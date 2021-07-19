В Ростовской области в ДТП с грузовиком пострадала годовалая девочка

В Ростовской области в ДТП с грузовиком «Вольво» пострадала годовалая девочка. Авария произошла на трассе М-4 «Дон» утром 21 июля.По предварительным данным, водитель за рулём «Рено Флюенс» с годовалой девочкой в салоне ехал в районе Рассвета. Неожиданно машина получила удар сзади.По данным УГИБДД по Ростовской области, 38-летний водитель грузовика «Вольво» не расчитал дистанцию и въехал в легковушку.В результате ДТП пострадала маленькая пассажирка «Рено». Девочка была в детском кресле, однако травм избежать не удалось. Малышку госпитализировали