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В Ростовской области в ДТП с грузовиком пострадала годовалая девочка

В Ростовской области в ДТП с грузовиком пострадала годовалая девочка

В Ростовской области в ДТП с грузовиком «Вольво» пострадала годовалая девочка. Авария произошла на трассе М-4 «Дон» утром 21 июля.

По предварительным данным, водитель за рулём «Рено Флюенс» с годовалой девочкой в салоне ехал в районе Рассвета. Неожиданно машина получила удар сзади.

По данным УГИБДД по Ростовской области, 38-летний водитель грузовика «Вольво» не расчитал дистанцию и въехал в легковушку.

В результате ДТП пострадала маленькая пассажирка «Рено». Девочка была в детском кресле, однако травм избежать не удалось. Малышку госпитализировали

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