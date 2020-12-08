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Пешеход погиб под колёсами микроавтобуса на трассе М-4 «Дон»

Пешеход погиб под колёсами микроавтобуса на трассе М-4 «Дон»
В Аксайском районе Ростовской области 39-летний водитель микроавтобуса «Фольксваген Транспортер» сбил насмерть пешехода. Происшествие случилось около половины двенадцатого ночи 9 декабря.

По предварительным данным, мужчина ехал по трассе М-4 «Дон» в сторону Краснодара. На 1 077-м километре он сбил пешехода, который переходил дорогу по «зебре» на красный сигнал светофора.

- В результате ДТП мужчина скончался на месте, - добавили в отделе пропаганды УГИБДД по региону. - Его личность пока не установлена.

Вероятно, двигаясь в тёмное время суток и на разрешающий сигнал, водитель просто не заметил пешехода, на одежде которого не было светоотражающих элементов.

Теги: Трасса М-4 Дон ДТП в Ростовской области Авария в Ростовской области

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