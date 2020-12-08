Пешеход погиб под колёсами микроавтобуса на трассе М-4 «Дон»

В Аксайском районе Ростовской области 39-летний водитель микроавтобуса «Фольксваген Транспортер» сбил насмерть пешехода. Происшествие случилось около половины двенадцатого ночи 9 декабря.По предварительным данным, мужчина ехал по трассе М-4 «Дон» в сторону Краснодара. На 1 077-м километре он сбил пешехода, который переходил дорогу по «зебре» на красный сигнал светофора.Вероятно, двигаясь в тёмное время суток и на разрешающий сигнал, водитель просто не заметил пешехода, на одежде которого не было светоотражающих элементов.