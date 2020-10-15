В Донецке микроавтобус насмерть сбил пешехода

В Донецке водитель микроавтобуса насмерть сбил мужчину, который переходил дорогу по «зебре». Трагедия произошла около половины восьмого вечера 17 октября в районе дома №8 на 12-м квартале.Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 57-летний мужчина переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и оказался под колесами «Фольксваген транспортер», за рулем которого был 32-летний водитель.– Пешеход погиб на месте происшествия, – добавили в ведомстве.