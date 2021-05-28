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На трассе в Ростовской области большегруз и тягач сгорели после ДТП: водители погибли

На трассе в Ростовской области большегруз и тягач сгорели после ДТП: водители погибли
На трассе в Ростовской области случилось смертельное ДТП с участием двух большегрузов. Авария произошла около полудня 1 июня в Целинском районе.

По предварительной информации, два большегруза ехали по автодороге Егорлыкская-Сальск. Один из них был с полуприцепом, другой - тягач. В районе 44-го километра «КамАЗы» на большой скорости столкнулись. От сильного удара грузовые авто отбросило в разные стороны. Они буквально разлетелись на части и загорелись.

Проезжавшие мимо автомобилисты вызвали на место спасателей. Когда те прибыли, грузовики уже догорали. Водителей достать не удалось. Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, они скончались на месте.

Отметим, это уже второе за сутки смертельное ДТП в Ростовской области. Несколькими часами ранее на трассе М-4-«Дон» насмерть разбилась семья.



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