В Аксайском районе столкнулись два большегруза

В Аксайском районе произошла авария с участием двух грузовиков. ДТП случилось днем 28 апреля на улице Западной.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, водители попутных большегрузов ехали по трассе М-4 «Дон». В районе 1 060-го километра один из них нарушил дистанцию и врезался в другой грузовик. Обе машины от сильного удара получили механические повреждения. У одной из них вырвало переднее колесо и смяло основание кабины. К счастью, оба водителя остались целы.Из-за аварии проезжую часть на подъезде к Ростову перекрыли на несколько часов. Автомобилистам пришлось объезжать участок трассы по кольцу на проспекте 40-летия Победы.