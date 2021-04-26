Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Аксайском районе столкнулись два большегруза

В Аксайском районе столкнулись два большегруза
В Аксайском районе произошла авария с участием двух грузовиков. ДТП случилось днем 28 апреля на улице Западной.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, водители попутных большегрузов ехали по трассе М-4 «Дон». В районе 1 060-го километра один из них нарушил дистанцию и врезался в другой грузовик. Обе машины от сильного удара получили механические повреждения. У одной из них вырвало переднее колесо и смяло основание кабины. К счастью, оба водителя остались целы.

Из-за аварии проезжую часть на подъезде к Ростову перекрыли на несколько часов. Автомобилистам пришлось объезжать участок трассы по кольцу на проспекте 40-летия Победы.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.