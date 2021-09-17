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На трассе в Ростовской области 34-летний водитель ВАЗа погиб в ДТП

На трассе в Ростовской области 34-летний водитель ВАЗа погиб в ДТП
В Ростовской области водитель отечественного авто насмерть разбился в аварии. ДТП случилось около 13 часов 21 сентября в Орловском районе.

В тот день 34-летний мужчина за рулем «ВАЗ-2110» ехал по дороге Котельниково - Песчанокопское. В районе 98-го километра автомобиль занесло и выбросило на встречную полосу - прямо на «Хендай Соната». Иномарка от удара вылетела в кювет. Обе легковушки получили множество механических повреждений. «Десятке» досталось больше всего - всю переднюю часть буквально разворотило.

- В результате аварии погиб 34-летний водитель «ВАЗ-2110», - прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области. - Его неустановленный пассажир госпитализирован с серьезными травмами.

В иномарке удар смягчили сработавшие подушки безопасности. Водитель отделался синяками и царапинами, а вот 59-летняя пассажирка «Сонаты» получила травмы.
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