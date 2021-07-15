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В Ростовской области «Лада» врезалась в большегруз: один погиб, двое пострадали

В Ростовской области «Лада» врезалась в большегруз: один погиб, двое пострадали
На Дону 38-летний водитель отечественного авто погиб в аварии с грузовиком. Происшествие случилось около 12 часов 17 июля под поселком Орловским.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, автомобилист за рулем «Лады Ларгус» ехал по трассе Котельниково - Песчанокопское. В районе 125-го километра он выехал на «встречку», по которой двигалась фура «ДАФ». Водители не смогли избежать ДТП. От сильного удара легковушку отбросило в сторону, а грузовик съехал на обочину. Автомобиль превратился в груду металлолома.

- В результате аварии погиб 38-летний водитель, - прокомментировали в ведомстве. 34-летняя женщина и 9-летний ребенок, сидевшие на пассажирских местах, получили травмы.

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