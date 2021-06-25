На трассе Ростов-Волгодонск в массовом ДТП с грузовиками погибли двое

На трассе Ростов-Волгодонск произошло массовое ДТП с двумя грузовиками и ВАЗом. Авария случилась 26 июня около 17:30.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, фура марки "Ивеко", за рулем которой находился 32-летний водитель, двигалась в направлении Волгодонска. Внезапно большегруз не затормозил перед ВАЗом-2107, который остановился для поворота и врезался в него. От удара легковушку отбросило на встречку, где ее снова сбил грузовик "Вольво", которым управлял 28-летний парень.В результате аварии легковушка превратилась в груду металла, шансов выжить у людей, которые были внутри практически не было. От полученных травм водитель авто и пассажир скончались на месте.