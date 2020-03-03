В массовом ДТП на трассе Ростов — Волгодонск один погиб, двое пострадали



Смертельное ДТП с участием фуры и автобуса произошло на трассе в Ростовской области. Массовая авария случилась около 16 часов 5 марта на автодороге Ростов — Волгодонск.



На 27-м километре столкнулись фура «Сканиа», «ВАЗ-2112», «Киа Рио», «Шевроле Калос» и автобус «Хадер». По предварительным данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, водитель большегруза не справился с управлением и выехал на встречную полосу. он врезался в отечественную легковушку, от удара она превратилась буквально в груду металла. Сразу «Сканиа» врезалась в попутные «Киа», «Шевроле» и автобус.



В результате ДТП погиб 29-летний пассажир «Шевроле», пострадали его водитель, а также 61-летний автомобилист из «Киа».

