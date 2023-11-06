На трассе Ростов – Ставрополь в лобовом ДТП пострадал водитель «Лады»

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

На трассе Ростов – Ставрополь в ДТП пострадал водитель «Лады Весты». Авария случилась 5 ноября около 14:50.По предварительным данным, 41-летний водитель «Лады Весты» ехал на 30-м километре автотрассы в районе станицы Кагальницкой. Он не справился с управлением, вылетел на встречную полосу, и машину занесло. Машина на большой скорости протаранила встречный «Опель Виваро» под управлением 55-летнего водителя.По информации УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии мужчину за рулем «Лады» доставили с травмами в больницу.