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На трассе Ростов – Ставрополь в лобовом ДТП пострадал водитель «Лады»

На трассе Ростов – Ставрополь в лобовом ДТП пострадал водитель «Лады»
На трассе Ростов – Ставрополь в ДТП пострадал водитель «Лады Весты». Авария случилась 5 ноября около 14:50.

По предварительным данным, 41-летний водитель «Лады Весты» ехал на 30-м километре автотрассы в районе станицы Кагальницкой. Он не справился с управлением, вылетел на встречную полосу, и машину занесло. Машина на большой скорости протаранила встречный «Опель Виваро» под управлением 55-летнего водителя.

По информации УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии мужчину за рулем «Лады» доставили с травмами в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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