На трассе под Волгоградом в ДТП погибла жительница Ростовской области

Жительница Ростовской области погибла в ДТП с грузовиком. Авария случилась 6 ноября на трассе Волгоград - Каменск-Шахтинсикй в Суровикинском районе.По предварительным данным, на 122-м километре дончанка за рулем «Лифан Х-60» на «встречке» врезалась в «КамАЗ-5490» под управлением 25-летнего жителя Краснодарского края.- В результате столкновения погиб 43-летний пассажир иномарки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. - Спустя несколько часов после ДТП 36-летняя женщина-водитель от полученных травм скончалась в больнице.