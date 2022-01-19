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На трассе под Ростовом из-за аварии и непогоды образовался многокилометровый затор

На трассе под Ростовом из-за аварии и непогоды образовался многокилометровый затор

На трассе под Ростовом из-за ДТП и непогоды образовался серьезный затор. ЧП произошло вечером 21 января.

Очевидно, авария случилась из-за непогоды, вновь обрушившейся на донской регион. Водитель одного из автомобилей не смог справиться с управлением в условиях мокрого снега и плохой видимости. К счастью, ДТП небольшое, и одну из машин уже забирает эвакуатор. Автомобилисты же еще простаивают в пробке, длина которой составляет примерно четыре километра. Средняя скорость в заторе не превышает пяти километров в час.



Отметим, что метель и гололедица вернулись в Ростовскую область утром 21 января. Автовладельцам лучше переждать непогоду дома. Если же это невозможно, то не стоит лихачить - следует помнить о безопасных дистанции и скорости. Пешеходам также рекомендуется быть внимательными и осторожными.
Фото: rostov.ru
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