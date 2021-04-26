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На Стачки в Ростове образовался многокилометровый затор из-за ДТП

На Стачки в Ростове образовался многокилометровый затор из-за ДТП
В Ростове-на-Дону на проспекте Стачки образовался многокилометровый затор из-за ДТП с пассажирским автобусом. Авария произошла напротив торгового центра «Сокол» утром 28 апреля.

По предварительным данным, маршрут № 67 Сельмаш — микрорайон Левенцовский ехал на Стачки, и недалеко от дома № 25 в одну из его пассажирских дверей врезался водитель автомобиля «Хендай Акцент».

В результате ДТП движение на проспекте замерло. Автомобилисты двигаются со скоростью не более 3-5 километров в час. Согласно сервису «Яндекс.Карты» протяжённость пробки составляет 2,5 километра. Как показывает практика, затор рассосётся не раньше, чем через пару часов. Чтобы избежать потери времени, водителям следует продумать маршруты объезда.

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