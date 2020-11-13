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Под Ростовом образовался многокилометровый затор из-за ДТП с перевернувшимся зерновозом

Под Ростовом образовался многокилометровый затор из-за ДТП с перевернувшимся зерновозом
На трассе М-4 «Дон» под Ростовом перевернулся зерновоз. ДТП произошло 17 ноября недалеко от аэропорта Платов.

Как стало известно, у водителя фуры оторвался прицеп с зерном и опрокинулся на проезжую часть. Весь товар рассыпался на дороге, кое-где образовались горы зерна. Кузов большегруза отлетел в одну сторону, а водительская кабина - в другую. С кадров очевидцев видно, что авто получило большие механические повреждения.

Вероятно, из-за нелётной погоды мужчина за рулём фуры не справился с управлением. В настоящее время неизвестно, есть ли в ДТП пострадавшие.

Из-за дорожного инцидента на трассе образовалась огромная пробка. Машины стоят без движения от Красюковского сельского поселения до Грушевского, это примерно три километра. Автомобили едут со скоростью не более пяти километров в час, объезжая перевёрнутый большегруз и кучи зерна.

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