Под Ростовом образовался многокилометровый затор из-за ДТП с перевернувшимся зерновозом

На трассе М-4 «Дон» под Ростовом перевернулся зерновоз. ДТП произошло 17 ноября недалеко от аэропорта Платов.Как стало известно, у водителя фуры оторвался прицеп с зерном и опрокинулся на проезжую часть. Весь товар рассыпался на дороге, кое-где образовались горы зерна. Кузов большегруза отлетел в одну сторону, а водительская кабина - в другую. С кадров очевидцев видно, что авто получило большие механические повреждения.Вероятно, из-за нелётной погоды мужчина за рулём фуры не справился с управлением. В настоящее время неизвестно, есть ли в ДТП пострадавшие.Из-за дорожного инцидента на трассе образовалась огромная пробка. Машины стоят без движения от Красюковского сельского поселения до Грушевского, это примерно три километра. Автомобили едут со скоростью не более пяти километров в час, объезжая перевёрнутый большегруз и кучи зерна.