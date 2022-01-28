На трассе под Ростовом 52-летний мужчина скончался под колесами иномарки

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Аксайском районе 52-летний мужчина погиб под колесами иномарки. Авария случилась вечером 31 января на автодороге Ольгинская - Ростов.38-летняя женщина за рулем «Хендай Солярис» на полном ходу сбила пешехода. Предварительно известно, что на мужчине была темная одежда и шел он по центру проезжей части навстречу проезжающим машинам. Почему он выбрал именно такой маршрут, неизвестно.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП мужчина скончался на месте. Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося.