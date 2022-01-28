Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

На трассе под Ростовом 52-летний мужчина скончался под колесами иномарки

На трассе под Ростовом 52-летний мужчина скончался под колесами иномарки

В Аксайском районе 52-летний мужчина погиб под колесами иномарки. Авария случилась вечером 31 января на автодороге Ольгинская - Ростов.

38-летняя женщина за рулем «Хендай Солярис» на полном ходу сбила пешехода. Предварительно известно, что на мужчине была темная одежда и шел он по центру проезжей части навстречу проезжающим машинам. Почему он выбрал именно такой маршрут, неизвестно.


В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП мужчина скончался на месте. Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.