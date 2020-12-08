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На трассе под Ростовом 24-летний водитель ВАЗа пострадал в ДТП

На трассе под Ростовом 24-летний водитель ВАЗа пострадал в ДТП
В Аксайском районе водитель легковушки пострадал в ДТП. Авария случилась днем на 15-м километре трассы Аксай - Большой Лог - Новочеркасск 9 декабря.

По предварительной информации, водитель «ВАЗ-2114» не справился с управлением и выехал на «встречку». Прямо на него ехала «Шкода Рапид», за рулем которой находился 49-летний мужчина. Избежать столкновения не удалось: ВАЗ на скорости влетел в иномарку. Удар пришелся на сторону водительского места: корпус смят, дверь деформирована и едва держится. Часть капота и вовсе разлетелась от удара.

- В результате ДТП 24-летний водитель отечественного авто с травмами попал в больницу, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

О состоянии «Шкоды» ничего не известно, а вот владельцу ВАЗа если и удастся восстановить машину, ремонт обойдется в десятки тысяч рублей.

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