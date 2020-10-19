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Под Ростовом водитель ВАЗа попал в больницу после массового ДТП

Под Ростовом водитель ВАЗа попал в больницу после массового ДТП
На автодороге в Ростовской области произошло массовое ДТП с тремя автомобилями. Авария случилась 19 октября примерно в половине девятого вечера недалеко от Багаевского района. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.

По предварительным данным, 29-летний водитель «ВАЗ-21104» по дороге в Волгодонск не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Сначала он столкнулся с автомобилем «Хонда Аккорд» под управлением 49-летнего мужчины, а затем влетел в 33-летнего водителя «Тойоты Приус».
- В результате ДТП водитель ВАЗа получил травмы и был доставлен в больницу, - добавили в ведомстве.

В настоящий момент выясняют все обстоятельства происшествия.

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