Под Ростовом водитель ВАЗа попал в больницу после массового ДТП

На автодороге в Ростовской области произошло массовое ДТП с тремя автомобилями. Авария случилась 19 октября примерно в половине девятого вечера недалеко от Багаевского района. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.По предварительным данным, 29-летний водитель «ВАЗ-21104» по дороге в Волгодонск не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Сначала он столкнулся с автомобилем «Хонда Аккорд» под управлением 49-летнего мужчины, а затем влетел в 33-летнего водителя «Тойоты Приус».В настоящий момент выясняют все обстоятельства происшествия.