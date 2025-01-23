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На трассе под Азовом двое мужчин погибли в ДТП

На трассе под Азовом двое мужчин погибли в ДТП
На трассе в Азовском районе Ростовской области двое погибли и один пострадал в ДТП. Авария произошла 23 января на трассе Ростов-на-Дону – Азов.

По предварительным данным, водитель «Хендай Акцент» ехал на 16-м километре автодороги. Около 19:30 он превысил скорость и не справился с управлением. Легковушка на полном ходы вылетела в кювет и врезалась в дерево.

- В результате аварии 26-летний водитель и пассажир «Хендай» скончались на месте. 17-летний парень с травмами доставлен в медучреждение,- сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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