На трассе под Азовом двое мужчин погибли в ДТП

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

На трассе в Азовском районе Ростовской области двое погибли и один пострадал в ДТП. Авария произошла 23 января на трассе Ростов-на-Дону – Азов.По предварительным данным, водитель «Хендай Акцент» ехал на 16-м километре автодороги. Около 19:30 он превысил скорость и не справился с управлением. Легковушка на полном ходы вылетела в кювет и врезалась в дерево.- В результате аварии 26-летний водитель и пассажир «Хендай» скончались на месте. 17-летний парень с травмами доставлен в медучреждение,- сообщили в УГИБДД по Ростовской области.