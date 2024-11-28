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Водитель «Хендай Соляриса» пострадал в массовом ДТП в Ростовской области

Водитель «Хендай Соляриса» пострадал в массовом ДТП в Ростовской области
В Ростовской области 71-летний водитель «Хендай Соляриса» пострадал в массовом ДТП. Авария произошла 27 ноября в городе Волгодонске.

По предварительным данным, пенсионер за рулем корейской легковушки ехал по улице Радужной. В районе дома № 3 он врезался в попутный «Ниссан Альмеру». От удара японский автомобиль по инерции отбросило в «Равон Джентру».

По информации региональной Госавтоинспекции, пожилой водитель «Хендай Соляриса» получил травмы и был доставлен в больницу.
Фото: ГАИ РО
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