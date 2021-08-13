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На трассе М-4 «Дон» под колесами отечественного грузовика погибла женщина

На трассе М-4 «Дон» под колесами отечественного грузовика погибла женщина
На трассе М-4 «Дон» в ДТП погибла пенсионерка. Авария случилась 14 августа после полуночи в Рамонском районе Воронежской области.

По предварительной информации, 23-летний водитель «ГАЗели» следовал из Ростова в Москву. На 471-м километре переходила дорогу 64-летняя женщина. Парень не успел затормозить и сбил несчастную.

- Пожилая женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, - отметили в ГУ МВД по Воронежской области.

После этого на автомобилиста могут завести дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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