На трассе М-4 «Дон» под колесами отечественного грузовика погибла женщина

На трассе М-4 «Дон» в ДТП погибла пенсионерка. Авария случилась 14 августа после полуночи в Рамонском районе Воронежской области.По предварительной информации, 23-летний водитель «ГАЗели» следовал из Ростова в Москву. На 471-м километре переходила дорогу 64-летняя женщина. Парень не успел затормозить и сбил несчастную.- Пожилая женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, - отметили в ГУ МВД по Воронежской области.После этого на автомобилиста могут завести дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».