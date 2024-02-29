В Ростовской области в ДТП один человек погиб, один пострадал

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ремонтненском районе Ростовской области произошло смертельное ДТП. Авария произошла 26 февраля около 5:00.По предварительной информации, 23-летний парень на «ВАЗ-2114» ехал по автодороге Элиста — Зимовники. На 89-м километре он не справился с управлением и на скорости вылетел в кювет. Машина завалилась на бок.Удары были настолько сильными, что транспорт превратился в груду металлолома.— В результате аварии водитель погиб на месте, — сообщили в УГИБДД по Ростовской области. — Его 35-летний пассажир с травмами доставлен в больницу.