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На СВО погиб 46-летний сапер из Ростовской области

На СВО погиб 46-летний сапер из Ростовской области
На спецоперации погиб 46-летний боец из Ростовской области. Батайчанин Александр Смолянинов был смертельно ранен при выполнении боевой задачи.

Мужчина служил в армии по контракту. После начала спецоперации отправился в Донбасс в качестве сапера и штурмовика. По информации издания DonDay, жизнь Александра оборвалась в Херсонской области.

Бойца похоронили 30 августа 2024 года в городе Батайске. Военнослужащего посмертно наградили орденом Мужества. У него остался взрослый сын.
Фото: Батайское время
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