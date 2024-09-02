На СВО погиб 46-летний сапер из Ростовской области

Фото: Батайское время

На спецоперации погиб 46-летний боец из Ростовской области. Батайчанин Александр Смолянинов был смертельно ранен при выполнении боевой задачи.Мужчина служил в армии по контракту. После начала спецоперации отправился в Донбасс в качестве сапера и штурмовика. По информации издания DonDay, жизнь Александра оборвалась в Херсонской области.Бойца похоронили 30 августа 2024 года в городе Батайске. Военнослужащего посмертно наградили орденом Мужества. У него остался взрослый сын.