Камыш горит под Ростовом

Камыш горит в Аксайском районе Ростовской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области. Сообщение о пожаре поступило 16 августа около 12:30.На данный момент огонь тушат две единицы техники и восемь спасателей. По информации ведомства, угрозы населенным пунктам нет. Площадь и причина возгорания пока не известны.Напомним, с 16 по 19 августа на всей территории Ростовской области ожидается пожароопасность пятого класса. В эти дни жителям региона запрещено разжигать костры, мангалы, палить сухую траву и камыши.