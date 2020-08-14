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Камыш горит под Ростовом

Камыш горит под Ростовом
Камыш горит в Аксайском районе Ростовской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области. Сообщение о пожаре поступило 16 августа около 12:30.

На данный момент огонь тушат две единицы техники и восемь спасателей. По информации ведомства, угрозы населенным пунктам нет. Площадь и причина возгорания пока не известны.

Напомним, с 16 по 19 августа на всей территории Ростовской области ожидается пожароопасность пятого класса. В эти дни жителям региона запрещено разжигать костры, мангалы, палить сухую траву и камыши.

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