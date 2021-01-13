В Ростовской области таксист на скользкой трассе врезался в столб

Под Таганрогом водитель такси на скользкой трассе врезался в столб. Происшествие случилось 15 января около 11:30.По предварительной информации, мужчина за рулем «Рено» ехал по заснеженной трассе Ростов - Таганрог. В районе 32-го километра он не справился с управлением. Автомобиль влетел в столб и съехал в кювет.На место ДТП направили поисково-спасательный отряд. С помощью спецоборудования машину вернули на проезжую часть. К счастью, водитель остался цел.