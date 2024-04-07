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На Северном обходе Ростова водитель ВАЗа погиб в ДТП

На Северном обходе Ростова водитель ВАЗа погиб в ДТП
Под Ростовом-на-Дону 6 апреля произошло смертельное ДТП. Жуткая авария случилась около 19:30.

По предварительным данным, 30-летний водитель «ВАЗ-2114» двигался по Северному обходу города. В какой-то момент он пошел на обгон, нарушив правила дорожного движения. На встречной полосе он врезался в автомобиль «Хонда».

Удар оказался настолько сильным, что отечественная легковушка превратилась в груду металлолома. На место приехали сотрудники «скорой». Они отвезли водителя ВАЗа в больницу.

- Мужчина скончался в медицинском учреждении, - сообщили в управлении ГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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