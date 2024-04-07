На Северном обходе Ростова водитель ВАЗа погиб в ДТП

Фото: УГИБДД по Ростовской области

Под Ростовом-на-Дону 6 апреля произошло смертельное ДТП. Жуткая авария случилась около 19:30.По предварительным данным, 30-летний водитель «ВАЗ-2114» двигался по Северному обходу города. В какой-то момент он пошел на обгон, нарушив правила дорожного движения. На встречной полосе он врезался в автомобиль «Хонда».Удар оказался настолько сильным, что отечественная легковушка превратилась в груду металлолома. На место приехали сотрудники «скорой». Они отвезли водителя ВАЗа в больницу.- Мужчина скончался в медицинском учреждении, - сообщили в управлении ГИБДД по Ростовской области.